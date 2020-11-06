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У браконьеров обнаружили незаконно добытую кету. Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю

Группа браконьеров попалась на кете

В Хасанском районе Приморского края в рамках операции «Путина» задержали нелегальных добытчиков кеты. Изъяты рыба и орудие лова, правоохранители оценили экологический ущерб в сумму свыше 100 тыс. рублей.

«Установлено, что четверо жителей Приморья специально приехали в Хасанский район с целью браконьерства в период нереста лососевых. Мужчины установили ставную сеть на реке Нарва и добыли браконьерским способом 24 особи кеты», – рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа (максимум – 1 млн рублей) до лишения свободы на срок до 5 лет. У подозреваемых взяли обязательства о явке.

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Fishnews

  • У браконьеров обнаружили незаконно добытую кету. Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю
  • Нарушителей взяли на реке Нарва. Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю
  • Нарушителей взяли на реке Нарва. Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю
  • Нелегальный промысел вели ставной сетью. Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю
  • У браконьеров обнаружили незаконно добытую кету. Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю
  • Нелегальный промысел вели ставной сетью. Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю
  • Задержанных доставили в отделение полиции. Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю
  • У подозреваемых взяли обязательства о явке. Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю
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    НазадМетки: браконьерствоуголовное дело
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