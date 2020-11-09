09 ноября 2020 года

Активное раскаяние помогло покупателям браконьерского омуля

В Иркутской области оглашен приговор по делу о незаконной добыче и приобретении байкальского омуля. Браконьер получил условный срок, двух покупателей его улова суд освободил от уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.

Дело слушалось в Ольхонском районном суде. Установлено, что один из обвиняемых в начале февраля сетью выловил в Байкале 188 особей омуля. Ущерб водным биоресурсам составил около 700 тыс. рублей. Улов приобрели двое других обвиняемых, рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все фигуранты – жители Иркутской области. В зависимости от роли каждого они обвинялись по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов с применением запрещенного орудия, причинивший особо крупный ущерб) и части 1 статьи 175 УК РФ (заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем).

Суд приговорил браконьера к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Уголовное преследование покупателей прекращено в связи с деятельным раскаянием. Также удовлетворен иск о взыскании ущерба.

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