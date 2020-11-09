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Перуанское судно на промысле анчоуса. Фото: Elzbieta Sekowska / Shutterstock

Перу определило лимит анчоуса на второй сезон

Министерство производства Республики Перу установило общий допустимый улов анчоуса на второй сезон в северо-центральной промысловой зоне – 2,78 млн тонн. СМИ отмечают, что от освоения объема зависят мировые цены рыбную муку и рыбий жир.

Хороший промысловый сезон приведет к падению стоимости этой продукции на мировом рынке, плохой – к противоположному результату, пишет портал Undercurrent News. Он напоминает, что Перу – крупнейший производитель рыбной муки и рыбьего жира.

Согласно распоряжению Министерства производства республики, коммерческий лов в северо-центральной промысловой зоне стартует уже 12 ноября. Нынешний ОДУ немного ниже, чем в прошлом году, но на 38% выше, чем в 2018 г. (2,02 млн тонн). Также общая квота на 15% больше, чем в первом сезоне, когда было назначено 2,414 млн тонн, обращает внимание Undercurrent News.

Таким образом, по информации портала, второй год подряд лимит анчоуса Перу на второй сезон превышает ОДУ первого, хотя исторически происходило обратное.

Если квота будет полностью выбрана, из добытого анчоуса произведут около 662 тыс. тонн муки, отмечают представители отрасли. Они полагают, что первые пару недель промысла покажут, какие уловы стоит ожидать, сообщает корреспондент Fishnews.

В прошлом году, несмотря на значительную квоту, рыбаки Перу освоили ее лишь на треть. Сезон закончился уже 15 января - после того, как Перуанский морской институт (IMARPE) заявил о высоком числе мальков в уловах.

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