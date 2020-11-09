09 ноября 2020 года

Россия и Литва договорились об уловах

Российско-литовская комиссия по рыболовству согласовала объемы добычи в Куршском заливе на предстоящий год. Стороны также обсудили сотрудничество в сфере рыбохозяйственных исследований и аквакультуры.

Сессия проходила с 5 по 6 ноября в режиме видеоконференции. Россия и Литва согласовали рекомендованный вылов европейской корюшки, леща, судака в Куршском заливе. В итоге национальная квота леща для России составит 1150 тонн, судака - 260 тонн, возможный вылов корюшки - 400 тонн. Литовские рыбаки смогут добыть 480 тонн леща, 110 тонн судака, 470 тонн корюшки.

Кроме того, стороны обменялись информацией о вылове водных биоресурсов с начала этого года, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Так, по данным на 25 октября, калининградские рыбаки освоили в Куршском заливе около 744,6 тонны леща (65% от выделенной квоты), судака - 152 тонны (почти 60%). Корюшки добыли 340,6 тонны - это 85% от выделенной квоты.

Российская и литовская делегации признали уровень двустороннего сотрудничества в области рыбохозяйственных исследований в 2020 г. удовлетворительным и отметили необходимость продолжить совместные консультации в этой сфере.

Кроме того, стороны обменялись информацией о результатах работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в Калининградской области и Литве. Решено продолжить в 2021 г. практику обмена специалистами в области контроля, регулирования рыболовства, воспроизводства водных биоресурсов и аквакультуры.

Очередную сессию Смешанной российско-литовской комиссии по рыбному хозяйству планируется провести в РФ в четвертом квартале 2021 г.

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