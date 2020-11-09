09 ноября 2020 года

Евросоюз уточнил перечень рыбных экспортеров

Еврокомиссия опубликовала обновленный список российских предприятий / судов - поставщиков продукции рыболовства в страны ЕС. В перечне 686 позиций.

Документ опубликован Европейской комиссией 4 ноября, сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Русская версия доступна на сайте НЦБРП, также ознакомиться со списком можно на интернет-ресурсе Россельхознадзора.

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