10 ноября 2020 года

Список АИС расширили

Министерство сельского хозяйства дополнило список аппаратуры АИС, которая может использоваться в технических средствах контроля рыбопромысловых судов. Изменения вступят в силу с 20 ноября.

Приказом от 6 октября 2020 г. № 593 Минсельхоз внес изменения в Перечень оборудования автоматической идентификационной системы (АИС), допускаемой к использованию в ТСК судов рыбопромыслового флота. В список включена аппаратура типа SI-70A, сообщает корреспондент Fishnews.

Поправки опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации.

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