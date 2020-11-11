11 ноября 2020 года

Рыбники получили новый профстандарт

Минтруд утвердил профстандарт для специалистов, занятых на производстве продуктов питания из рыбы и других водных животных. Он определяет трудовые функции таких сотрудников и требования к их знаниям и навыкам.

Профессиональный стандарт «Специалист по технологии продуктов питания из водных биоресурсов и объектов аквакультуры» утвержден приказом Минтруда от 8 октября 2020 г. № 713. Документ признает утратившими силу предыдущие стандарты в этой сфере.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый стандарт описывает пять обобщенных трудовых функций, выполняемых при производстве пищевой продукции из рыбы и других гидробионтов. Они касаются выполнения технологических операций производства рыбопродукции, лабораторного контроля, организации и управления производственными процессами, совершенствования технологий.

Стандарт содержит требования к образованию, квалификации и опыту специалистов на разных должностях – от обработчиков рыбы и морепродуктов, кулинаров, машинистов рыбомучной установки, техников и лаборантов до технологов и инженеров по качеству.

Ответственным за разработку профстандарта выступает Росагропромсоюз. В работе над актуализацией и обновлением документа участвовали Совет по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса, отраслевые объединения Российский союз работодателей-рыбопромышленников, Ассоциация «Росрыбхоз», Росрыбколхозсоюз, а также профильные научные и учебные заведения.

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