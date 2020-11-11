11 ноября 2020 года

Приморье прибавило в вылове минтая

Предприятия Приморского края добыли с начала года более 750 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Отмечена прибавка на промысле минтая.

Ежегодно компании Приморья добывают в среднем 800 тыс. тонн водных биоресурсов. По состоянию на 1 ноября уже выловлено 751,7 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

Из общего объема на долю минтая приходится 455,2 тыс. тонн – почти на 4 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Квоты приморские рыбаки освоили на 87%.

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