В регионах обновили комиссии по анадромным
Минсельхоз опубликовал приказы об утверждении новых составов комиссий по регулированию вылова анадромных видов рыб в Сахалинской области и Республике Саха (Якутия).
Новый состав комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области утвержден приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 12 октября 2020 г. № 604. При этом, пока выходил документ, сменился руководитель Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, в приказе указан еще прежний глава СКТУ.
Состав комиссии в Якутии утвержден приказом от 12 октября 2020 г. № 603, сообщает корреспондент Fishnews.
Напомним, что региональные комиссии определяют условия добычи анадромных видов рыб (к ним относятся в том числе тихоокеанские лососи, арктический омуль, азиатская зубастая корюшка). В частности, в зоне ответственности комиссий – сроки, объемы и места вылова.
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