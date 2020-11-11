11 ноября 2020 года

Рыбий жир испытают в борьбе с коронавирусом

Норвежские специалисты изучат эффективность рыбьего жира в профилактике COVID-19. По данным СМИ, планируется привлечь около 70 тыс. добровольцев, это может стать самым масштабным клиническим испытанием в истории страны.

Гипотезу о возможной пользе рыбьего жира в профилактике коронавирусной инфекции выдвинули исследователи университетской клиники Осло, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NRK. По весенним наблюдениям ученых, люди, принимавшие рыбий жир систематически, реже заражались COVID-19.

«Исследователи намерены выяснить, может ли прием рыбьего жира иметь профилактический эффект в случае с коронавирусом, а также будет ли прием рыбьего жира способствовать более легкому течению болезни у заразившихся», – рассказали в телерадиокомпании.

К испытаниям надеются привлечь порядка 70 тыс. взрослых всех возрастных групп до 75 лет по всей Норвегии, сообщает корреспондент Fishnews. Добровольцы, которых разделят на группы, будут принимать рыбий жир и плацебо в течение всей зимы. После этого данные проанализируют ученые.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews