11 ноября 2020 года

Аквафермеры смогут побороться за участки у Кольского полуострова

В Мурманской области на аукцион выставили два морских рыбоводных участка – 65 га и 20 га. Заявки принимаются до 8 декабря.

Организатор торгов – Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, один из РВУ - площадью 65 га - расположен в губе Питькова в Кольском заливе. Второй - площадью 20 га - находится в губе Ульяшиха Кандалакшского залива.

В первом случае участок предоставляется под индустриальную или пастбищную аквакультуру, во втором – под индустриальную. Стартовые цены лотов – 499 тыс. и 139 тыс. рублей соответственно.

Аукцион предполагается провести 22 декабря в Мурманске. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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