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Полуфабрикат из минтая

На Аляске просели уловы минтая

В США в связи с плохими уловами аляскинского минтая снизился выпуск большинства основных видов продукции из этой рыбы, сообщает портал Undercurrent News. Сокращение произошло на фоне повышенного покупательского спроса в ретейле, обусловленного пандемией коронавируса.

Из-за неудачного промысла американские минтайщики завершили сезон «Б» уже 31 октября, не освоено 5% общего допустимого улова, пишет портал Undercurrent News. По его данным, общий вылов по результатам года составил 1,32 млн тонн при ОДУ в 1,38 млн тонн.

В 2020 г. выработка филе сократилась до 157 тыс. тонн (-20% к уровню прошлого года). Наибольшее падение отмечено на производстве филе PBO (pin bone out – полностью очищенное от костей). Это главное сырье для изготовления рыбных палочек в Европе. Минтайщики Соединенных Штатов произвели 102 тыс. тонн филе PBO (-23%).

Выпуск другого вида филе – DS (deep skinned – без кожи, без костей), используемого, например, в сети McDonald's, – упал на 13%, до 50 тыс. тонн.

Несколько лучше ситуация с сурими: по итогам года сокращение составило 11% – произведено 177 тыс. тонн.

Среди основных видов минтаевой продукции увеличилось только производство фарша – до 29 тыс. тонн (+41% к уровню прошлого года).

Как сообщает корреспондент Fishnews, из-за низких уловов контракты на поставки американского минтая были перенесены на следующий год. Обсуждение цен на сезон «А» 2021 г. также сдвинуто на более поздние сроки. Undercurrent News отмечает, что добыча снижается на фоне высокого спроса в ретейле из-за пандемии коронавируса.

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