13 ноября 2020 года

Сертификат для ЕС снабдили инструкцией

Минсельхоз определил порядок заполнения и утверждения сертификата на улов водных биоресурсов для экспорта в страны ЕС. Документ подтверждает легальность происхождения рыбной продукции.

Приказ Минсельхоза от 19 июня 2020 г. № 335 устанавливает процедуру заполнения и утверждения сертификата на улов водных биологических ресурсов или произведенную из них продукцию, отправляемые на экспорт в страны Евросоюза. Как сообщает корреспондент Fishnews, требование подтверждать таким образом законность происхождения рыбы и морепродуктов является частью мер ЕС, направленных на борьбу с ННН-промыслом.

Согласно порядку, основные разделы сертификата с информацией о рыболовном судне, разрешении на добычу, районах промысла, видах водных биоресурсов, количестве продукции и возможных перегрузах заполняются предприятием-экспортером.

Затем должностные лица теруправления Росрыболовства после принятия решения об утверждении документа добавляют сведения о номере сертификата, утверждающем органе и государстве флага.

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