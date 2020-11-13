13 ноября 2020 года

Железнодорожники собираются поберечь Байкал

Минприроды и РЖД определили план мероприятий по охране Байкала при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры БАМа и Транссиба. Предусмотрены и меры для защиты животного мира в центральной экологической зоне озера.

«План предполагает создание информационно-аналитической платформы видеофиксации, сбора, обработки и анализа результатов экологического мониторинга и контроля и интеграцию этой платформы в единую систему экологического мониторинга для контроля при проведении работ в Байкальской экологической зоне», – рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды.

По информации министерства, в план включены мероприятия по охране центральной экологической зоны Байкальской природной территории. В частности, предусмотрена очистка береговой линии озера на участках от поселка Байкал до поселка Таловка (361 км). Также предполагается снизить негативное воздействие на памятники природы «Слюдянское озеро» и «Мыс Шаманский» (за пределами ООПТ) – оборудованием площадок для сбора твердых бытовых отходов.

«Для защиты водных ресурсов будут построены и модернизированы действующие очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, стройплощадки оборудуют пунктами мойки. Предполагается также ряд других мер», – отметили в министерстве.

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