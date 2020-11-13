13 ноября 2020 года

Рыбаков приглашают на аукцион для работы в Костромской области

На аукцион выставили 7 долей квот на вылов пресноводных видов рыб в границах Костромской области. Заявки принимаются до 9 декабря.

Торги организует Московско-Окское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, торгуются 100-процентные доли квот на добычу леща и щуки в озере Каменик, а также доли в 22,7% на вылов леща, щуки, судака, сома и сазана в реке Унжа в границах региона.

Аукцион предполагается провести 11 декабря в Москве. Стартовые цены лотов – от 45 рублей до 1,7 тыс. рублей. Лимиты предоставят победителям на 15 лет.

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