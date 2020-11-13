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ЭПЖ «Стационарный объект» создан для учета при осуществлении прибрежного промысла, который ведется силами рыболовецких бригад или с использованием маломерных судов

Автоматически оформить ветсертификат на улов сможет не только большой флот

Автоматически оформлять электронные производственные ветеринарные документы теперь можно и тем, кто осуществляет береговой лов, сообщили в Россельхознадзоре. Для этого нужно пользоваться электронным промысловым журналом версии «Стационарный объект».

Россельхознадзор сообщил о завершении работ по интеграции системы «Меркурий», через которую осуществляется ветсертификация, с электронным промысловым журналом Росрыболовства «Стационарный объект» (ЭПЖ СТО).

«Получены успешные результаты тестирования автоматического оформления электронных производственных ветеринарных документов на водные биологические ресурсы, выловленные во внутренних водоемах Российской Федерации», – заявили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Отмечено, что механизм схож с автоматическим оформлением ветеринарно-сопроводительных документов на основе судовых суточных донесений капитанов рыболовецких судов.

Для автоматического оформления сертификатов надо выполнять следующие условия:

– подача сведений о добыче в электронный промысловый журнал «Стационарный объект»;

– регистрация объекта, на котором будет производиться вылов водных биоресурсов;

– регистрация хозяйствующего субъекта, от имени которого будут формироваться ВСД, в «Меркурии»;

– регистрация уполномоченного лица хозяйствующего субъекта, которое оформляет ветеринарно-сопроводительный документ.

Если перечисленные условия выполнены, то предприятию остается подать единую заявку в Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) Росрыболовства и в Россельхознадзор и дать таким образом согласие на автоматизацию оформления ВСД.

Напомним, что электронный промысловый журнал «Стационарный объект» создан для учета при осуществлении прибрежного промысла, который ведется силами рыболовецких бригад или с использованием маломерных судов.

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