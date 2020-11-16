16 ноября 2020 года

В Южной Атлантике появился новый заповедник

Воды вокруг архипелага Тристан-да-Кунья (части британской заморской территории) стали одним из крупнейших в мире морских заповедников. Там будет запрещено коммерческое рыболовство и другие вредные для животных виды деятельности.

Площадь нового заповедника составляет 687 тыс. кв. км - в три раза больше самого Соединенного Королевства, отмечает британский портал Sky News. Охранные меры направлены на защиту диких обитателей островов и их прибрежных вод – альбатросов, пингвинов, китов, акул и морских котиков.

Жителям архипелага предстоит контролировать самую большую в Атлантическом океане и четвертую в мире морскую заповедную акваторию, сообщает корреспондент Fishnews. Тристан-да-Кунья станет частью так называемого британского «голубого пояса» – охраняемых при помощи новых спутниковых технологий вод вокруг заморских территорий Соединенного Королевства.

Создание заповедника поддержали местное сообщество и международные партнеры. Эта акватория в основном представляет не тронутую человеческой деятельностью «природную гавань».

Население будет заниматься устойчивым рыболовством на 10% вод вокруг главного острова – Тристан-да-Кунья. В остальных водах запрещена любая деятельность.

Решение о создании заповедника приняли спустя 25 лет после того, как остров Гоф, входящий в архипелаг, был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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