16 ноября 2020 года

В Приморье ищут хозяев новым участкам для марикультуры

На торги выставили два участка под марифермы в Японском море у южного побережья Приморского края. Заявки принимаются до 13 декабря.

Два электронных аукциона организует Росрыболовство. Как сообщает корреспондент Fishnews, в первом случае предлагается акватория площадью 109 га в вершине Амурского залива вблизи полуострова Де-Фриз. Стартовая цена лота - 1,05 млн рублей.

Во втором случае речь идет об участке площадью 103 га вблизи устья залива Восток – между поселком Южно-Морским и городом Находка. РВУ предлагается по начальной цене 983 тыс. рублей.

Акватории предоставляются на правах обособленного водопользования на 25 лет. Оба аукциона предполагается начать 21 декабря на площадке «РТС-тендер».

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