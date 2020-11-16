16 ноября 2020 года

Каспийскую кильку проверили микробиологи

На Каспии продолжается восстановление промысла перспективных объектов – килек. В весенний, летний и осенний периоды пробы уловов изучали в лаборатории ихтиопатологии Волжско-Каспийского филиала ВНИРО.

«Результаты исследований показали, что мышцы обследованных рыб были незначительно обсеменены бактериями», - сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ.

По данным филиала, не превышен предельно допустимый нормативный показатель по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Индикаторные микроорганизмы, такие как бактерии кишечной палочки, стафилококки, сальмонеллы, листерии и парагемолитические вибрионы, в мышечной ткани отсутствовали.

Гигиеническое состояние каспийских килек по микробиологическим показателям оценили как «удовлетворительное». Специалисты отметили, что рыба может использоваться в пищу без каких-либо ограничений - при соответствующей технологической обработке с соблюдением необходимых правил и нормативов.

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