Озера Зауралья хотят превратить в аквафермы
В Курганской области объявлен аукцион на 24 озерных участка под пастбищную и индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 16 декабря.
Организатор торгов – Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены на озерах Звериноголовского, Катайского, Кетовского, Куртамышского, Лебяжьевского, Макушинского, Петуховского, Половинского, Притобольного, Сафакулевского, Частоозерского, Шатровского и Юргшамышского районов.
Площадь предоставляемых акваторий – от 4,5 до 292 га, стартовые цены лотов – от 3,6 тыс. до 234 тыс. рублей.
Аукцион предполагается провести 24 декабря в Тюмени. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.
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