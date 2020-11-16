16 ноября 2020 года

Озера Зауралья хотят превратить в аквафермы

В Курганской области объявлен аукцион на 24 озерных участка под пастбищную и индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 16 декабря.

Организатор торгов – Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены на озерах Звериноголовского, Катайского, Кетовского, Куртамышского, Лебяжьевского, Макушинского, Петуховского, Половинского, Притобольного, Сафакулевского, Частоозерского, Шатровского и Юргшамышского районов.

Площадь предоставляемых акваторий – от 4,5 до 292 га, стартовые цены лотов – от 3,6 тыс. до 234 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 24 декабря в Тюмени. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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