17 ноября 2020 года

На помощь рыболовам Сахалина прилетят беспилотники

В районе Южно-Сахалинска провели тренировочные полеты беспилотников двух типов. Эту технику планируется использовать для мониторинга ледовой обстановки, оповещения рыболовов-любителей об опасности, поиска пропавших людей.

Тренировка прошла на 24-м километре автодороги Лиственничное – Охотское. Операторы опробовали аппараты вертолетного и самолетного типов, которые состоят на вооружении областного агентства по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Беспилотник самолетного типа получил современный звуковой модуль и научился оповещать жителей. С высоты хорошо слышны звуковые сигналы и голосовые сообщения. Аппарат будет в том числе предупреждать об опасности любителей рыбалки на тонком льду. Самолетный беспилотник может подниматься на высоту до 5 км и перемещаться на расстояния до 50 км», - рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Еще один летательный аппарат получил камеру высокого разрешения и тепловизор. Теперь он может обнаружить людей там, где обычной технике это сделать затруднительно. Картинка высокого разрешения напрямую передается на наземный комплекс управления и выводится на монитор.

«Сфера применения аппаратов достаточно широка. Они могут использоваться, к примеру, для мониторинга ледовой обстановки, чтобы мы могли своевременно оповещать рыбаков-любителей. С помощью беспилотников можно определять площади природных пожаров и границы других чрезвычайных ситуаций, а также искать пропавших людей. В этом году аппараты привлекались к поисковым работам четыре раза. Неоспоримое преимущество беспилотников в том, что они в разы экономичнее в сравнении с вертолетом. Полетный час большой техники стоит гораздо дороже», – отметила руководитель агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Анна Михеева.

В региональном агентстве по рыболовству призывают рыбаков-любителей учитывать предупреждения МЧС и не подвергать себя напрасному риску, выходя на неокрепший лед. Спасатели и рыбинспекторы напоминают: никакой улов не стоит жизни и здоровья.

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