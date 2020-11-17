17 ноября 2020 года

ФАС исключили из состава комиссий по торгам в рыбной отрасли

Представителей Федеральной антимонопольной службы решено исключить из состава комиссий, которые занимаются торгами по распределению участков для аквакультуры и долей квот вылова.

Правительство внесло изменения в правила проведения аукционов по продаже долей квот и правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком.

Ранее эти порядки предусматривали, что в состав комиссий для организации и проведения торгов должны входить представители Федеральной антимонопольной службы. Теперь такое участие исключено, сообщает корреспондент Fishnews.

ФАС, согласно законодательству, рассматривает жалобы на нарушение процедуры торгов, выдает предписания, и ее представителей решено исключить из состава комиссий, чтобы не было предпосылок для конфликта интересов.

Постановление правительства вступило в силу со дня официального опубликования - с 16 ноября.

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