Браконьерский трепанг не дождался контрабанды в КНР
Пограничники Приморского края задержали в Уссурийске 450 кг сушеного трепанга. По предварительной информации, ценный груз готовился к перемещению в Китай.
«В ходе обследования складского помещения, арендуемого двумя иностранными гражданами, обнаружено и изъято 450 кг сушеного дальневосточного трепанга и 451 рог сайгака», - сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
Еще порядка 8,5 тыс. особей трепанга изъяли из незаконного оборота в Хасанском районе. Пограничники обнаружили более 26 кг переработанных иглокожих в гараже жителя поселка Славянка.
Проводятся разбирательства, по окончании которых будут приняты процессуальные решения.
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