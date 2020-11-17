17 ноября 2020 года

Браконьерский трепанг не дождался контрабанды в КНР

Пограничники Приморского края задержали в Уссурийске 450 кг сушеного трепанга. По предварительной информации, ценный груз готовился к перемещению в Китай.

«В ходе обследования складского помещения, арендуемого двумя иностранными гражданами, обнаружено и изъято 450 кг сушеного дальневосточного трепанга и 451 рог сайгака», - сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Еще порядка 8,5 тыс. особей трепанга изъяли из незаконного оборота в Хасанском районе. Пограничники обнаружили более 26 кг переработанных иглокожих в гараже жителя поселка Славянка.

Проводятся разбирательства, по окончании которых будут приняты процессуальные решения.

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