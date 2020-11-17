17 ноября 2020 года

Байкал продолжат оберегать

Правительство продолжит финансировать мероприятия для охраны Байкала. Срок действия федеральной программы по защите озера истекает в 2020 г., теперь порядок предоставления субсидий прописали в госпрограмме «Охрана окружающей среды».

Постановление правительства РФ от 12 ноября 2020 г. № 1819 с соответствующими поправками опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства, субсидии по-прежнему будут поступать регионам, чтобы покрыть расходы на природоохранные мероприятия. Эти средства можно направлять на строительство объектов инженерной защиты, берегоукрепительных и очистных сооружений, на ликвидацию загрязнений на прилегающих территориях.

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