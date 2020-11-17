17 ноября 2020 года

В Охотском море прибавилось сельди

По оценкам ученых, запасы сельди в Охотском море находятся на максимуме за последние 20 лет. Это позволяет предположить, что в ближайшие годы разрешенные к вылову объемы будут расти.

Результаты научных исследований по тихоокеанской сельди в 2020 г. рассмотрели на заседании научно-консультативного совета (НКС) при Совете директоров рыбохозяйственных институтов. В режиме конференц-связи в обсуждении участвовали все дальневосточные филиалы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Специалисты Магаданского филиала указали, что численность и биомасса нерестового запаса охотской сельди оказались наибольшими за последние 20 лет. Это позволяет предположить, что в ближайшие годы общий допустимый улов этой популяции возрастет, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Численность и биомасса нерестового стада гижигинско-камчатской сельди оценены на среднем уровне.

Исследования Камчатского филиала показали, что запасы корфо-карагинской сельди в Беринговом море снижаются.

По данным Тихоокеанского филиала, в Западно-Беринговоморской зоне численность сельди остается на высоком уровне за счет урожайных поколений 2013-2015 гг., а запас сельди в подзоне Приморье постепенно восстанавливается.

Сахалинский филиал отметил дальнейший рост популяций сельди залива Терпения, де-кастринской и сахалино-хоккайдской. Запас сельди на северо-востоке Сахалина стабилен.

Магаданский и Камчатский филиалы также отчитались о проведении авианаблюдений тихоокеанской сельди в нерестовый период 2020 г. Участники заседания обсудили планирование дальнейших исследований для улучшения качества прогнозов вылова и возможность внедрения дистанционных методов изучения нерестилищ с помощью беспилотников.

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