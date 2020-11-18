18 ноября 2020 года

По защитным полосам водоемов приготовили поправки

Правительство предложило привести статью Водного кодекса о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах в соответствие с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект «О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса РФ». С законодательной инициативой выступило правительство, сообщает корреспондент Fishnews.

Статья 65 посвящена водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам. Предлагается изложить в новой редакции часть 13. Согласно законопроекту, она будет звучать так: «Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся местами обитания, размножения, зимовки, нагула, путями миграций особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения и искусственного воспроизводства таких видов водных биологическихресурсов, устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона берега».

«Ранее отсутствовал единый критерий, влияющий на установление размеров прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны, - рассказали в пресс-службе Минприроды. - Теперь ширина прибрежной защитной полосы будет составлять 200 метров для озер, рек, водохранилищ, которые отвечают характеристикам водных объектов рыбохозяйственного значения высшей категории».

Для остальных водных объектов ширина прибрежной защитной полосы будет составлять от 30 до 50 м в зависимости от уклона берега.

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