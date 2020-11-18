18 ноября 2020 года

Китай продолжает видеопроверки российских экспортеров

Главное таможенное управление КНР провело видеоинспекцию трех российских судов для поставок рыбопродукции. До конца года проверка в таком формате планируется еще по четырем единицам флота.

В условиях пандемии коронавируса Китай перешел к проверке российских экспортеров рыбопродукции в дистанционном формате. С 11 по 13 ноября Главное таможенное управление КНР провело видеоинспекция трех российских судов - двух рыбоперерабатывающих и одного транспортного.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, хозяйствующие субъекты предоставили видеоролики, подтверждающие выполнение требований КНР к поставкам продукции и к предприятиям-экспортерам в условиях сложной эпидемиологической обстановки, включая выполнение ранее разосланных ГТУ КНР рекомендаций. Кроме того, были проведены онлайн-собеседования с персоналом рыбоперерабатывающих судов, ответственным за качество и безопасность продукции. Участвовали сотрудники подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры», территориальных управлений и центрального аппарата службы.

О результатах инспекции китайская сторона сообщит дополнительно.

До конца 2020 г. после завершения промысла и захода судов в порт видеоинспекцию пройдут еще четыре российских рыбоперерабатывающих судна.

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