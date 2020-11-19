19 ноября 2020 года

В Лесной кодекс разработали «рыбные» поправки

Правительство рассмотрит проект изменений Лесного кодекса, призванных комплексно решить вопросы использования участков для целей рыбного хозяйства. Документ включен в повестку заседания на 19 ноября.

Кабмин обсудит проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ в части использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства». Поправки предлагается внести в том числе в часть 1 статьи 25 кодекса: дополнить список вариантов использования лесов осуществлением видов деятельности в сфере рыбного хозяйства.

«Это позволит комплексно урегулировать отношения, связанные с использованием лесных участков для осуществления подобной деятельности», - сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

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