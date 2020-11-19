19 ноября 2020 года

Общий вылов идет вровень с показателями 2019 года

По данным отраслевой системы мониторинга, к 16 ноября российские рыбопромышленники добыли порядка 4,47 млн тонн водных биоресурсов, что лишь на 0,2% превышает прошлогодний уровень.

В Дальневосточном бассейне общий объем добычи составил 3,2 млн тонн. Здесь статистика показывает более заметный прирост по сравнению с показателем на 16 ноября 2019 г. – больше на 93 тыс. тонн, или 2,95%. На промысле минтая вылов составил 1,697 млн тонн (+80,52 тыс. тонн), трески – 156,16 тыс. тонн (+16,21 тыс. тонн), сельди – 295,78 тыс. тонн (+18,79 тыс. тонн).

Объем добычи тихоокеанских лососей составил 299,78 тыс. тонн, что на 55,83%, или 378,84 тыс. тонн, меньше, чем было добыто в предыдущий четный год. Отставание от прошлогодней статистики – на 198,25 тыс. тонн, или 39,81%, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне вылов на отчетную дату составил 448,79 тыс. тонн – здесь также наблюдается заметное отставание от уровня 2019 г. (–14,48 тыс. тонн, или 3,13%). На промысле трески добыто 279,36 тыс. тонн (–21,37 тыс. тонн). Рост вылова фиксирует лишь статистика по пикше – 76,48 тыс. тонн, или 8,38 тыс. тонн к прошлогоднему уровню.

В Западном бассейне, наоборот, промысел идет с небольшой прибавкой: добыто 70,54 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 2,72 тыс. тонн, или 4%, больше, чем год назад. Вылов шпрота – 41,04 тыс. тонн (+4,80 тыс. тонн), балтийской сельди – 20,56 тыс. тонн (–0,18 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне также наблюдается положительная динамика в общей промысловой статистике: объем добычи к середине ноября составил 57,96 тыс. тонн – это на 3,46 тыс. тонн, или 6,34%, больше, чем на ту же дату в 2019 г. Основной прирост происходит за счет кильки – добыто 9,72 тыс. тонн (+7,7 тыс. тонн). По частиковым видам рыб и пресноводным сохраняется отставание: этих объектов выловлено 20,34 тыс. тонн (–3,77 тыс. тонн к уровню 2019 г.) и 20,91 тыс. тонн (–0,55 тыс. тонн) соответственно .

В Азово-Черноморском бассейне общий объем добычи составил 52,64 тыс. тонн (на 5,84 тыс. тонн, или 9,92%, ниже уровня 2019 г.). Хамсы выловлено 19,98 тыс. тонн (+0,03 тыс. тонн), шпрота – 18,28 тыс. тонн (+0,34 тыс. тонн), тюльки – 2,12 тыс. тонн (–1,04 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российские предприятия освоили 272,5 тыс. тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 280,4 тыс. тонн. Это на 25,5 тыс. тонн и 41 тыс. тонн меньше, чем на ту же дату год назад.

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