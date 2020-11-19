19 ноября 2020 года

Ученые подвели итоги воспроизводства волжской рыбы

Несмотря на раннее начало половодья и нереста в низовьях Волги, сопровождавшееся определенными проблемами, условия для воспроизводства рыбных запасов оказались лучше, чем годом ранее. К такому выводу пришли специалисты КаспНИРХ.

Ученый совет Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) обсудил результаты естественного воспроизводства рыб в низовьях Волги в 2020 г. и влияние весеннего половодья на этот процесс.

Половодье 2020 г. стало одним из самых ранних за весь период наблюдений, сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ. Нерестилища начали обводняться 25 марта – на 34 суток раньше среднемноголетней даты. Несмотря на интенсивный прогрев воды в феврале-марте, из-за холодов в начале апреля переход температуры воды через 8 градусов в дельте Волги зафиксирован 2 мая, то есть на пять суток позже среднемноголетней даты.

Рыбохозяйственное половодье на Нижней Волге закончилось 6 июля. Объем стока за второй квартал составил 133,5 куб. км при общей продолжительности обводнения нерестилищ 104 суток. Однако из-за несоответствия начала половодья массовому ходу рыбы на нерест эффективный объем стока за второй квартал составил только 95 куб. км, а эффективная продолжительность половодья – около 74 суток.

В целом половодье 2020 г. по ряду характеристик было неудачным для рыбного хозяйства. Отмечено несовпадение сроков начала половодья и наступления нерестовых температур, раннее начало максимальных попусков и преждевременные сбросы воды с нерестилищ с конца апреля до середины мая. Сгладить негативное влияние этих факторов помогло последующее увеличение попусков, улучшившее условия нагула молоди рыб, оставшейся в полоях. Продление периода нагула на полоях позволило достичь более высоких показателей, чем в маловодном 2019 г.

Общая численность молоди полупроходных и речных рыб, учтенной в низовьях Волги, составила 108 млрд особей. По сравнению с 2019 г. численность молоди воблы уменьшилась в два раза, незначительно повысилась у леща и сазана, а у щуки и окуня – возросла в два и в одиннадцать раз соответственно. По окончании половодья 99,5% всей молоди достигло покатных жизнестойких этапов развития, в том числе воблы – 99,9%, леща – 99,7%. Аналогичные показатели предыдущего года из-за коротких периодов половодья и нагула были значительно ниже: у всей молоди – только 3,3%, у воблы – 4,4%, у леща – 0%.

Обсуждая результаты по осетровым, ученые отметили, что с нерестилищ Волги скатилось 28,5 млн личинок этих видов. В том числе: осетра – 0,7 млн; севрюги – 0,3 млн и стерляди – 27,5 млн экземпляров. При этом личинки белуги не встречаются на протяжении последних двенадцати лет. По сравнению с 2019 г. в текущем сезоне промысловый возврат стерляди вырос вдвое, личинки осетра и севрюги в уловах не встречались.

Численность молоди проходной сельди-черноспинки составила 30 млрд экземпляров, что на 3,8 млрд меньше, чем в 2019 г. По сравнению с прошлым годом уменьшился и промысловый возврат сельди.

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