19 ноября 2020 года

Россия и Гвинея договорились о научном сотрудничестве для развития рыбного хозяйства

Российские специалисты представили коллегам из Гвинейской Республики результаты информации, которая собиралась в 60-80 гг. в водах африканского государства. При этом ученые согласовали направления для дальнейшего взаимодействия.

Специалисты Атлантического филиала ВНИРО и Национального центра научных исследований Буссры Гвинейской Республики провели рабочую встречу в формате видеоконференции.

Переговоры прошли в соответствии с протоколом первой сессии смешанной комиссии по рыбному хозяйству, которая действует в рамках межправительственного соглашения.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, российские ученые представители общую информацию по результатам инвентаризации ретроспективных научных данных, собранных в 1960-1980 гг. сотрудниками АтлантНИРО и Запрыбпромразведки в гвинейских водах в научно-исследовательских, научно-поисковых и промысловых рейсах. Информация вызвала большой интерес зарубежных ученых, отметили в российском институте.

Стороны согласовали направления для дальнейшей совместной работы. Так, планируется совместный анализ промыслово-биологических данных, собираемых научными наблюдателями на российских рыболовных судах в исключительной экономзоне Гвинейской Республики. Ученые также договорились о совместном анализе спутниковых данных для определения современных тенденций изменения условий среды в экосистеме Гвинейского течения.

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