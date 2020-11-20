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Специалисты СахНИРО изучили запасы корбикулы в озере Айнское. Фото СахНИРО

Корбикула на Западном Сахалине порадовала ученых

Специалисты СахНИРО изучили запасы корбикулы на западном побережье Сахалина – в озере Айнское. Ученые положительно оценили состояние ресурса.

Представители Сахалинского филиала ВНИРО (СахНИРО) в качестве наблюдателей находились несколько дней на промысле моллюсков корбикулы.

Специалисты обследовали участок в местах традиционной добычи и всю протоку Рудановского, соединяющую озеро Айнское с море. Непосредственно в устьевой части озера были проведены мониторинговые исследования в протоке Рудановского.

Всего была выполнена 21 станция. На каждой станции ученые взвешивали улов, произвольно отбирали пробы для массового промера и биоанализа, пакетировали, маркировали и транспортировали на берег. Местоположение станций определяли при помощи персонального навигатора GPS. Все сведения по местоположению, глубине, количеству усилий, улову на усилие, а также количеству добытых животных заносились в полевой журнал.

В лабораторных условиях при разборе проб просчитывали общее количество живых и мертвых моллюсков в пробе, выполняли взвешивание, а затем определяли среднее арифметическое значение показателей обилия живых моллюсков. Кроме того, проводили биологический анализ корбикулы, рассказали Fishnews в пресс-службе СахНИРО.

Учитывая состояние популяции, неполное освоение общего допустимого улова корбикулы озера Айнское в 2013–2018 гг., ученые оставили этот показатель в нынешнем году на уровне прошлого – 656 тонн.

Озеро Айнское – не единственное место обитания корбикулы на Сахалине. Моллюск присутствует и в других лагунных озерах острова (Малое Буссе, Тунайча), но добыча ведется только здесь.

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Fishnews

  • Специалисты СахНИРО изучили запасы корбикулы в озере Айнское. Фото СахНИРО
  • Специалисты СахНИРО изучили запасы корбикулы в озере Айнское. Фото СахНИРО
  • Специалисты СахНИРО изучили запасы корбикулы в озере Айнское. Фото СахНИРО
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