20 ноября 2020 года

Минсельхоз предложил еще одни ветправила для защиты здоровья рыб

Министерство сельского хозяйства представило проект ветеринарных правил для борьбы с бранхиомикозом карповых, лососевых, сиговых рыб.

Проект ветеринарных правил для противодействия распространению бранхиомикоза карповых, лососевых, сиговых рыб размещен на портале regulation.gov.ru. Разработчиком документа выступил Минсельхоз, соисполнителем - Россельхознадзор.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правила устанавливают требования к профилактике, диагностике, лечению этой болезни рыб, мероприятиям по борьбе с распространением бранхиомикоза. Предусматривается, как должны действовать владельцы рыбы, как - власти.

Напомним, что согласно закону о ветеринарии такие правила утверждаются по отдельным видам болезней животных.

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