23 ноября 2020 года

Регулятор упорядочил доступ к данным из рыбохозяйственного реестра

Минсельхоз обновил перечень данных из государственного рыбохозяйственного реестра, которые государство обязано предоставлять по запросу заинтересованных лиц. Также министерство определило условия получения такой информации.

Приказом Министерства сельского хозяйства от 26 июня 2020 г. № 342 утвержден «Перечень видов информации, содержащейся в государственном рыбохозяйственном реестре (ГРР), предоставляемой в обязательном порядке». К ним относятся, прежде всего, данные о видах водных биоресурсов (ВБР), которые являются объектами рыболовства, о рыбохозяйственных бассейнах и водных объектах рыбохозяйственного значения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в эту категорию включены и некоторые экономические характеристики, такие как размер ставки сбора за пользование ВБР, нормы выхода и объемы произведенной рыбной продукции.

В отдельный раздел вынесена информация о решениях органов власти и договорах, на основании которых возникает право на добычу ВБР, включая договор о закреплении долей квот и договор пользования рыболовным участком.

В перечень видов информации также вошли сведения об уловах водных биоресурсов ВБР, в том числе распределении квот между пользователями, об орудиях добычи и об объемах выпущенной молоди и других мероприятиях по восполнению рыбных запасов.

Для получения такой информации в виде выписки из ГРР необходимо подать запрос в Росрыболовство. Если запрашиваемые данные относятся к информации ограниченного доступа, заявитель должен подтвердить свое право на допуск к ним.

Ранее действовавший приказ Росрыболовства № 385 от 13 мая 2009 года признан утратившим силу.

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