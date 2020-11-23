23 ноября 2020 года

«Рыбные» поправки в Лесной кодекс отправятся в Госдуму

Правительство поддержало законопроект о внесении изменений в Лесной кодекс. Поправки должны комплексно решить вопросы по использованию лесных участков для рыбохозяйственной деятельности.

По итогам заседания 19 ноября правительство одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства». Документ решено внести в Госдуму в установленном порядке.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, предложено внести изменение в часть 1 статьи 25 Лесного кодекса: ввести новый вид использования лесов – осуществление видов деятельности в сфере рыбного хозяйства. Планируется, что это позволит комплексно урегулировать отношения, связанные с использованием лесных участков для осуществления такой деятельности.

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