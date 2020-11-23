23 ноября 2020 года

«Большая двадцатка» высказалась за сохранение океана

Лидеры стран «Большой двадцатки» в декларации Эр-Риядского саммита заявили о приверженности принципам сохранения ресурсов Мирового океана. Отдельно отмечена важность сократить загрязнение морей пластиком.

Саммит «Группы двадцати» проходил с 21 по 22 ноября в режиме видеоконференции. Встреча проходила под председательством Саудовской Аравии, сообщили Fishnews в пресс-службе президента РФ.

В итоговой декларации лидеры стран «Большой двадцатки» подчеркнули, что «укрепляются в решимости сохранять морскую и наземную окружающую среду». Так, они заявили о запуске Глобальную платформу по ускорению научных исследований коралловых рифов.

Также «Группа двадцати» подчеркнула нацеленность на сохранение чистоты морских пространств и борьбу с браконьерством. «Мы подтверждаем нашу приверженность сокращению дополнительного загрязнения морскими пластиковыми отходами в соответствии с Осакской стратегией для синего океана, а также прекращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла», – говорится в декларации.

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