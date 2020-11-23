23 ноября 2020 года

Следить за экологией поможет интернет

В России начали дистанционно контролировать охраняемые законом объекты, сообщает Минцифры. Государственная платформа сбора данных призвана обеспечить в том числе мониторинг экологической сферы в регионах.

Платформу запустили Минцифры совместно с Mail.ru Group в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление», рассказали Fishnews в пресс-службе министерства. По его информации, ГПСД в реальном времени обрабатывает данные о состоянии культурных объектов и концентрации вредных веществ в атмосфере и передает информацию в государственную информационную систему «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности». Таким образом ведомства получают полную картину состояния объектов без необходимости проводить контрольные мероприятия.

«Создание ГПСД — наглядный пример цифровой трансформации социально значимого сектора с применением новых технологий. Во второй очереди проекта будет создана система экологического надзора в области охраны водных ресурсов, а также решение для обнаружения фактов незаконного строительства и нарушения параметров строительства», — отметил замглавы Минцифры Олег Качанов.

В основу платформы легла технология интернета вещей Mail.ru IoT Platform, которая обеспечивает сбор, обработку и хранение данных. На сегодняшний день платформа проходит апробацию в нескольких регионах России. В Челябинской области она осуществляет мониторинг состояния атмосферного воздуха. Датчики фиксируют уровень концентрации вредных веществ на предприятиях и в жилых зонах. В Калужской области платформа помогает выявлять незаконные вырубки леса.

«Интернет вещей имеет широкий спектр применения: от охраны природы до мониторинга транспортной системы и сельскохозяйственных угодий. Пользу от внедрения подобных систем в конечном итоге ощущает на себе каждый из нас: воздух становится чище, пробок меньше, а продукты качественнее», — прокомментировал управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии» Павел Гонтарев.

На основе действующих проектов планируют выработать цифровой стандарт, который позволит масштабировать ГПСД на другие регионы.

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