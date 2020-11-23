23 ноября 2020 года

Промысловые акватории Бурятии выставили на торги

В Республике Бурятия на двух конкурсах разыграют 11 участков под промышленное рыболовство. В числе лотов два РЛУ на озере Байкал по стартовым ценам около 18 млн и 23 млн рублей.

Организатор торгов – агентство Бурятии по государственным закупкам, сообщает корреспондент Fishnews.

В первом случае на конкурс выставлены 5 рыболовных участков. Из них два - в Баргузинском заливе озера Байкал (объекты промысла – сазан, щука, лещ, окунь, плотва, язь, сом, налим, карась, елец, хариус, сиг), два - на реке Баргузин (сазан, лещ, окунь, плотва, язь, сом, налим, карась, елец, щука) и один - на озере Торм (карась, гаммарус).

Акватории на Байкале площадью 921 га и 1160 га предлагаются по начальной цене порядка 18 млн и 23 млн рублей, остальные участки - площадью от 31 га до 51 га – от 99 рублей до 163 рублей. Заявки принимаются до 28 декабря – дня вскрытия конвертов с предложениями.

Во втором случае разыграют 6 участков: четыре на озере Гусином (объекты добычи – щука, окунь, плотва) и по одному РЛУ на озерах Барбой и Могзон (в обоих случаях – под промысел гаммаруса).

Участки на Гусином площадью от 169 га до 554 га предлагаются по начальным ценам от 541 рубля до 1773 рублей. Два других – 19 га и 72 га – торгуются по стартовой стоимости 61 рубль и 230 рублей. Предложения принимаются до 29 декабря – дня вскрытия конвертов.

На обоих конкурсах заявки оценят по следующим критериям: средневзвешенные показатели освоения лимитов, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние 4 года, а также размер предлагаемой платы. Все РЛУ предоставляются на 15 лет.

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