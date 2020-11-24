24 ноября 2020 года

Пруды Ростовской области «примеряют» под рыбоводство

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО в текущем году обследовали 19 водоемов на западе Ростовской области. Цель этих работ – увеличение количества аквакультурных хозяйств.

Исследования проводились посезонно — летом, весной и осенью. Специалисты изучали гидролого-гидрохимический режим и состояние ихтиофауны.

«В воде исследуемых водоемов западной части Ростовской области установлен благоприятный кислородный режим. Уровень рН воды на водных объектах соответствовал щелочной реакции. Концентрация кремниевой кислоты в основном была достаточной для развития диатомовых водорослей. Содержание железа общего не превышало допустимого значения для прудовых рыбоводных хозяйств», — рассказала заведующая лабораторией гидрологии Светлана Жукова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, осенью разнообразие пойманных видов рыб по сравнению с летним периодом несколько увеличилось. В уловах доминировали сеголетки и рыбы годовалого возраста. В большинстве водных объектов по-прежнему наиболее часто встречались серебряный карась, красноперка, уклейка, речной окунь, плотва. В некоторых водоемах обнаружили донского пескаря, бычка-песочника и сазана. В двух водных объектах в уловах наблюдались сибирская щиповка и судак.

«Повсеместно в исследуемых прудах визуально наблюдались скопления молоди рыб, что свидетельствует о благоприятных условиях естественного воспроизводства», — отметили в филиале.

Планируется, что материалы исследований после окончательного анализа и обработки помогут оценить комплексное состояние водных объектов. Специалисты вынесут заключение о возможности организации на этих прудах аквакультурных хозяйств.

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