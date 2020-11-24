24 ноября 2020 года

«Продэкспо-2021» сдвинули на апрель

Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» пройдет в Москве с 12 по 16 апреля, а не в феврале, как планировалось ранее. Традиционные сроки перенесли в связи с пандемией коронавируса.

«Приоритетом нашей компании является эффективность участия и безопасность наших экспонентов и посетителей», – заявили Fishnews в пресс-службе АО «Экспоцентр».

Организаторы рассчитывают, что в апреле в «Продэкспо» смогут принять участие больше региональных и зарубежных компаний, на выставку смогут приехать больше профессиональных посетителей. Это позволит участникам и посетителям получить максимальный коммерческий результат.

«Надеемся, что в апреле 2021 года мы сможем провести «Продэкспо» в полном объеме, обеспечить максимальное присутствие гостей, предложить новые форматы мероприятий», – отметили в «Экспоцентре».

Напомним, что выставка традиционно включает раздел «Рыба и морепродукты» (павильон №1).

Медиахолдинг Fishnews – информационный партнер выставки «Продэкспо».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews