25 ноября 2020 года

В Налоговом кодексе уточнили положение по НДС для рыбы

В Налоговый кодекс внесли поправки, которые должны решить вопросы с возвратом НДС при экспорте продукции из уловов, добытых в исключительной экономзоне РФ.

Президент Владимир Путин подписал поправки в НК РФ, сообщает корреспондент Fishnews. Полное название нового документа - «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Законом предусматривается, что для целей главы об НДС следует признавать российскую территорию местом реализации товара в случае с водными биоресурсами, добытыми в ИЭЗ РФ и товарами, произведенными из таких водных биоресурсов. Условие - в начале отгрузки и транспортировки такие товары должны находиться в исключительной экономзоне России.

Как было отмечено в пояснительной записке, изменения вносятся для предоставления права на применение ставки НДС 0% и права на налоговые вычеты плательщикам, которые продают рыбу из исключительной экономзоны иностранным покупателям.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews