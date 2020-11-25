25 ноября 2020 года

Иваси и скумбрия продолжают увеличивать российские уловы

На 22 ноября отечественные пользователи освоили в общей сложности 343,82 тыс. тонн сардины-иваси, скумбрии и сайры. Это на 168,6 тыс. тонн, или 96,2%, выше уровня прошлого года.

В исключительной экономической зоне России поймано 327,83 тыс. тонн (+166,33 тыс. тонн, в открытом море добыто 3 тыс. тонн, в ИЭЗ Японии – 12,99 тыс. тонн, сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные ЦСМС.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, освоено 304,14 тыс. тонн сардины-иваси, это на 174,23 тыс. тонн выше уровня 2019 г. Скумбрии наловили 39,06 тыс. тонн (-3,84 тыс. тонн), сайры – 623,37 тонны (-1,77 тыс. тонн).

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