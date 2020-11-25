25 ноября 2020 года

Сенаторы рекомендовали отрасли ускоренную цифровизацию

Член Совета Федерации Людмила Талабаева предложила создать дорожную карту развития цифровизации в рыбохозяйственном комплексе. Предполагается, что реализация этого плана позволит упростить регулирование, сократить расходы и повысить эффективность контроля за промыслом.

Перспективы внедрения современных цифровых технологий в рыбной отрасли обсуждались на круглом столе в Совете Федерации. В формате видеосвязи в мероприятии участвовали представители Россельхознадзора, ФАС, Росрыболовства, департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза, экспертного и профессионального сообщества.

Член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева отметила, что нынешний год высветил важность применения современных технологий, в том числе для минимизации контактов между людьми. «Цифровизация может стать драйвером технологического прорыва, роста производительности труда во многих секторах экономики, в том числе и рыбной отрасли», – заявила сенатор.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации, в сфере рыболовства это в первую очередь относится к внедрению электронного промыслового журнала и выдаче разрешений на добычу водных биоресурсов (ВБР) в электронном виде. Сейчас подлинники разрешений и документы, подтверждающие внесение в них изменений, – в бумажном виде – должны находиться на каждом судне.

«Введение электронного формата выдачи разрешений и ведения промыслового журнала повысит качество и эффективность учета освоения водных биоресурсов, упростит передачу судовых суточных донесений, позволит оперативно вносить изменения и дополнения в разрешения на добычу водных биоресурсов. Это сэкономит затраты рабочего времени и транспортные расходы на доставку разрешений, облегчит ведение документации о промысловой деятельности рыбохозяйственных предприятий», – подчеркнула Людмила Талабаева.

По мнению законодателей, цифровизация значительно упростит работу по выдаче разрешений и для теруправлений Росрыболовства. В связи с этим профильный комитет готов поддержать разработанный Минсельхозом законопроект, который уже внесен в правительство.

Еще одним перспективным направлением для внедрения цифровых технологий, по мнению участников заседания, может стать борьба с браконьерством. На минувшей неделе комитет поддержал принятый Госдумой закон о ратификации соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла.

Помимо технических средств контроля, которые используются для передачи данных о местоположении судна и его улове, в дальнейшем возможно применение дополнительной аппаратуры для аудио- и видеофиксации процесса добычи ВБР.

«Применение цифровизации в области контроля может существенно повысить его эффективность, а также, возвращаясь к современным условиям, исключить излишние контакты», – отметила Людмила Талабаева.

По итогам обсуждения она предложила разработать дорожную карту развития цифровизации в рыбохозяйственном комплексе, которая должна основываться преимущественно на отечественных разработках и программном обеспечении. При этом сенатор подчеркнула важность обеспечения устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной структуры обработки и хранения данных, гарантирующей защиту интересов государства и бизнеса.

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