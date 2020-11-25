Новости
Член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Сенаторы рекомендовали отрасли ускоренную цифровизацию

Член Совета Федерации Людмила Талабаева предложила создать дорожную карту развития цифровизации в рыбохозяйственном комплексе. Предполагается, что реализация этого плана позволит упростить регулирование, сократить расходы и повысить эффективность контроля за промыслом.

Перспективы внедрения современных цифровых технологий в рыбной отрасли обсуждались на круглом столе в Совете Федерации. В формате видеосвязи в мероприятии участвовали представители Россельхознадзора, ФАС, Росрыболовства, департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза, экспертного и профессионального сообщества.

Член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева отметила, что нынешний год высветил важность применения современных технологий, в том числе для минимизации контактов между людьми. «Цифровизация может стать драйвером технологического прорыва, роста производительности труда во многих секторах экономики, в том числе и рыбной отрасли», – заявила сенатор.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации, в сфере рыболовства это в первую очередь относится к внедрению электронного промыслового журнала и выдаче разрешений на добычу водных биоресурсов (ВБР) в электронном виде. Сейчас подлинники разрешений и документы, подтверждающие внесение в них изменений, – в бумажном виде – должны находиться на каждом судне.

«Введение электронного формата выдачи разрешений и ведения промыслового журнала повысит качество и эффективность учета освоения водных биоресурсов, упростит передачу судовых суточных донесений, позволит оперативно вносить изменения и дополнения в разрешения на добычу водных биоресурсов. Это сэкономит затраты рабочего времени и транспортные расходы на доставку разрешений, облегчит ведение документации о промысловой деятельности рыбохозяйственных предприятий», – подчеркнула Людмила Талабаева.

По мнению законодателей, цифровизация значительно упростит работу по выдаче разрешений и для теруправлений Росрыболовства. В связи с этим профильный комитет готов поддержать разработанный Минсельхозом законопроект, который уже внесен в правительство.

Еще одним перспективным направлением для внедрения цифровых технологий, по мнению участников заседания, может стать борьба с браконьерством. На минувшей неделе комитет поддержал принятый Госдумой закон о ратификации соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла.

Помимо технических средств контроля, которые используются для передачи данных о местоположении судна и его улове, в дальнейшем возможно применение дополнительной аппаратуры для аудио- и видеофиксации процесса добычи ВБР.

«Применение цифровизации в области контроля может существенно повысить его эффективность, а также, возвращаясь к современным условиям, исключить излишние контакты», – отметила Людмила Талабаева.

По итогам обсуждения она предложила разработать дорожную карту развития цифровизации в рыбохозяйственном комплексе, которая должна основываться преимущественно на отечественных разработках и программном обеспечении. При этом сенатор подчеркнула важность обеспечения устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной структуры обработки и хранения данных, гарантирующей защиту интересов государства и бизнеса.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ
  • Представители ряда ведомств участвовали в совещании по видеосвязи. Фото пресс-службы Совфеда
  • Перспективы внедрения современных цифровых технологий в рыбной отрасли обсуждались на круглом столе в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: ФАСаквакультурабраконьерствоправительстворосрыболовствороссельхознадзор
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Глава Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    С отраслью связываем особые надежды

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    Генеральная линия закручивается в спираль

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

    Яна ЯШИНА

    Закрытых границ для общения не существует

    Все материалы

    Интервью

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

    Андрей АНУФРИЕВ

    Отрасль началась с рыболовецких колхозов

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

    Павел КЛИМЕНКО

    Повысить производительность «морозки» на судне? Можем!

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Активно подключаемся к глобальным вопросам

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

    Александр САЙФУЛИН

    Рыбаки вновь отказываются идти на торги по глубоководным крабам

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Необходимо оперативное решение кризиса с северной «прибрежкой»

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

    Андрей АНУФРИЕВ

    Закон уравнял условия для рыбаков внутри бассейна

    Все материалы

    Крупным планом

    Добыча лосося на Камчатке

    Как объединились добытчики лососей – опыт Камчатки

    Филетировочная машина BAADER 588 для свежей или дефростированной рыбы тресковых пород на заводе «Русский минтай» в Приморье

    «Баадер» надежен и в условиях коронавирусного форс-мажора

    Сегодня численность работников рыбной отрасли в Хабаровском крае превышает 4,7 тыс. человек

    Не Амуром единым

    Президент компании KORU Pharmaceuticals Роман ВЕРНИДУБ

    В пандемию готовы прийти на помощь рыбакам

    Все материалы

    События

    Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

    Нескучная история

    В Приморье встретили первый краболов отечественной постройки - судно «Русь» компании «Антей»

    Приморье встретило «Русь»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.