18 ноября 2020 года

Россия усилит заслон против браконьерского флота

Госдума одобрила ратификацию Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла. Документ позволяет запретить заход в порты иностранным судам, подозреваемым в браконьерстве.

Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, принятое ФАО ООН в ноябре 2009 г., вступило в силу 5 июня 2016 г. Документ содержит ряд мер, которые не позволяют браконьерским судам обслуживаться в портах и выгружать свои уловы. Основная цель договоренностей – противодействие ННН-промыслу и создание препятствий поступлению незаконно добытых водных биоресурсов на международные и национальные рынки, подчеркнул на заседании Госдумы замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Капитан морского порта государства – участника соглашения имеет право разрешить либо отказать в заходе в порт судам, вовлеченным в ННН-промысел, а также отказать такому судну в использовании порта для выгрузки, перегрузки, упаковки и переработки рыбы и для иного портового обслуживания, включая пополнение топливом и запасами, ремонт и постановку в сухой док», – рассказал глава ведомства о новых возможностях по контролю за легальностью уловов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в соглашении прописан минимальный стандарт информации, которую государство порта вправе запросить у иностранного судна, в том числе сведения об имеющихся на борту водных биоресурсах, разрешении на промысел или на перегрузку. Кроме того, установлен порядок инспектирования таких судов.

Отвечая на вопросы депутатов, глава Росрыболовства отметил, что к соглашению присоединилось уже 72 государства, включая США и Японию. Российская Федерация подписала документ еще в апреле 2010 г.

Положительные заключения на законопроект представили комитеты ГД по международным делам и по аграрным вопросам. В итоге депутаты единогласно проголосовали за принятие закона о ратификации соглашения о мерах государства порта.

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