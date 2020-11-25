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Губернатор Владимир СОЛОДОВ посетил причальные сооружения на берегу Авачинской бухты в районе Моховая. Фото пресс-службы правительства Камчатки

Власти Камчатки рассказали о планах по развитию портов

В Камчатском крае проводится инвентаризация причалов, чтобы создать единую портовую инфраструктуру для реализации федерального проекта «Северный морской путь», сообщил губернатор Владимир Солодов.

Глава региона посетил причальные сооружения на берегу Авачинской бухты в районе Моховая. Эти объекты ФГУП «Нацрыбресурс» сейчас находятся на реконструкции.

Владимир Солодов также провел совещание по модернизации причальной инфраструктуры в регионе.

Как рассказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатки Владимир Каюмов, всего на полуострове расположен 81 объект причальных сооружений. Из-за географических особенностей основная часть находится на восточном побережье. Разгрузка судов на западном побережье Камчатского края производится посредством осушки.

«В границах прибрежной зоны Авачинской губы расположено 67 причалов. 60 объектов находятся в состоянии, годном для эксплуатации, но 51 объект требует проведения ремонтных работ. Четыре объекта имеют ненормативное состояние и выведены из эксплуатации, – заявил Владимир Каюмов. – В 2021 году будет произведена реконструкция причалов № 9, № 10 ФГУП «Росморпорт». В настоящее время проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе. ФГУП «Нацрыбресурс» проводит реконструкцию гидротехнических сооружений – причалов № 10, 11 и 12».

На первых двух объектах Нацрыбресурса работы уже завершены. Планируемый срок сдачи в эксплуатацию причала № 12 – май 2021 г.

Министр добавил, что в результате реализации проекта «Терминал «Сероглазка» поэтапно до 2027 г. будет создан новый грузовой терминал с современным рефрижераторным комплексом, причальными сооружениями, ремонтными цехами для обслуживания судов, а также складской комплекс с автоматизированным учетом и распределением продукции. В рамках проекта уже построены и реконструированы причальные сооружения протяженностью 522 погонных метра с глубинами до 14 метров, введен в эксплуатацию холодильник, обустроена площадка для рефконтейнеров, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

Обсуждалась необходимость возведения грузо-пассажирских пирсов в Оссоре и селе Никольское, где основной пассажиропоток обеспечивается морским транспортом. Так, в Оссоре уже найден земельный участок, на котором возможно строительство причального сооружения. В селе Никольское возведение причала запланировано в рамках федерального проекта «Морские порты России» в 2022 – 2024 гг.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства региона.

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