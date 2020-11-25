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Устаревшие документы Минрыбхоза СССР попали под «гильотину»

Еще одну партию устаревших правовых актов пустили «под нож»

В рамках «регуляторной гильотины» отменяются еще 27 устаревших актов, имеющих прямое отношение к рыбной отрасли. Все упраздняемые документы относятся к советской эпохе.

Более 300 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельные положения признаются недействительными и утрачивают силу в 2020, 2021 и 2022 гг. Соответствующее постановление правительства РФ - от 16 ноября 2020 г. № 1850 - опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документы, подлежащие отмене в рамках реформы госконтроля, были приняты с 1925 по 1991 гг.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в списке 27 нормативно-правовых актов, имеющих прямое отношение к рыбной отрасли. 21 из них уже признан недействующим. Это документы под номерами 19, 22, 28, 33, 41, 52, 58, 60, 62, 64, 68, 89, 106, 118, 121, 130, 139, 149,150, 153, 161 в приложении 2.

С 1 января 2021 г. утрачивают силу еще 4 документа (под номерами 5, 6, 9, 13 в приложении 3). С 1 июля 2021 г. – один документ (номер 3 в приложении 4). И с 1 января 2022 г. – документ под номером 9 в приложении 5.

В числе упраздняемых – приказы Министерства рыбного хозяйства СССР от 9 июня 1977 г. № 334 «Об утверждении Положения о спортивном и любительском рыболовстве»; от 30 июля 1973 г. № 287 «Об утверждении промыслового журнала добычи морского зверя»; от 25 февраля 1970 г. № 56 «О нанесении бортовых отличительных знаков на судах флота рыбной промышленности и рыболовецких колхозов» и другие.

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