26 ноября 2020 года

Рыбная отрасль сможет привлечь кадры из-за границы

Утверждена годовая квота на иностранных работников. Блок, в состав которого входят кадры для рыбного промысла и товарной аквакультуры, превышает 1,4 тыс. человек.

Правительство определило потребность России в иностранных работниках на 2021 г. – 101 871 человек. В этом же объеме утверждены квоты на выдачу иностранцам приглашений на въезд в целях трудовой деятельности и разрешений на работу.

Соответствующее постановление правительства РФ – от 23 ноября 2020 г. № 1902 – опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Общее количество работников, которых планируется привлечь, распределено на профессионально-квалификационные группы. Согласно приложению, потребность в «квалифицированных работниках товарного сельскохозяйственного производства, лесного и охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющих рыночную ориентацию», составляет 1423 человека. Отметим, что по квоте на нынешний год эта группа насчитывает 2922 человека.

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