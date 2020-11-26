26 ноября 2020 года

Астраханские рыбаки готовятся к закрытию путины

До завершения осенней путины в Астраханской области остается две недели. По оперативным данным, рыбаки освоили более 62% разрешенных к вылову объемов.

Осенняя путина в Астраханской области стартовала 11 сентября. По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, по состоянию на 20 ноября предприятия региона выловили 33 тыс. тонн рыбы.

Как сообщили Fishnews в региональном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности, всего до конца года астраханским предприятиям разрешено выловить порядка 53 тыс. тонн водных биоресурсов.

Сейчас промышленным рыболовством на внутренних водоемах области занимается 66 предприятий. Большая их часть – 55 организаций – имеет квоты на вылов рыбы, а еще 11 ведут промысел на основании договоров пользования водными биоресурсами. Основными объектами промысла в регионе остаются судак, сазан, сом, щука, красноперка, карась, чехонь и окунь.

По правилам рыболовства, завершить промысел астраханские предприятия должны к 10 декабря.

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