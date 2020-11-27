Китай выставил жесткое требование для российской рыбы
Главное таможенное управление КНР потребовало от Россельхознадзора провести перепроверку всех российских предприятий и судов, заинтересованных в экспорте рыбной продукции в Китай. Эту работу нужно завершить до конца декабря.
В письме компетентного органа КНР говорится, что требование обусловлено нарушениями, выявленными в ходе работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции при поставках из России рыбной продукции.
Россельхознадзор продолжит работу для обеспечения устойчивого экспорта гидробионтов и изготовленной из них продукции в Китай, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.
В ближайшее время Россельхознадзор во взаимодействии с Росрыболовством собирается начать затребованную китайской стороной процедуру переаттестации.
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