27 ноября 2020 года

Браконьерские дары моря не дождались покупателей

В Приморском крае пограничники изъяли из незаконного оборота крупные партии краба и трепанга. Рыночная стоимость продукции может превышать 2,5 млн рублей, отмечают правоохранители.

Во Владивостоке на территории гаражно-лодочного кооператива «Дельфин» у местного жителя обнаружили порядка 200 крабов разных видов. Также найдено оборудование для переработки и катер со следами разделки продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. Чуть больше 30 живых волосатых крабов вернули в море.

В доме жителя поселка Посьет пограничники нашли свыше 8,9 тыс. особей дальневосточного трепанга в сушеном, вареном и сыром виде. Общий вес переработанной голотурии составил 58 кг.

В обоих случаях никаких документов, подтверждающих законность происхождения товаров, представлено не было. Проводятся разбирательства, по окончании которых будут приняты процессуальные решения.

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